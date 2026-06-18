崎山蒼志が、6月12日に東京・Spotify O-EASTにてワンマンライブ『good life, good people』を開催した。4月にリリースされた2年8カ月ぶりのニューアルバムと同じタイトルを冠した同公演は、作品に参加した諭吉佳作/men、紫 今、Mega Shinnosuke、原口沙輔がスペシャルゲストとして出演。文字通り“good people”との繋がりを体現する一夜となった。 （関連：【画像あり】豪華ゲスト陣が出演した崎山蒼志の復活ステ&