造形作家・批評家の岡粼乾二郎による著書『芸術の発見AI時代の生きる条件』が、6月26日にフィルムアート社より刊行される。 【写真】『芸術の発見AI時代の生きる条件』書影・目次 本書は、AIとの対話が日常化した現代において、創造的な対話はいかに可能かを問うた一冊。前著『芸術の設計』におけるノーテーション理論の見直しから、古代ギリシャの「エートス」概念や問答術、『オイディ