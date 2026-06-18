表紙を津田健次郎、裏表紙を広瀬裕也が飾る『週刊TVガイド関西版2026年8月26日号増刊 TVガイドVOICE STARS vol.38』が、7月13日に東京ニュース通信社から発売される。 【写真】津田健次郎のさわやかなカットを見る 本誌は、PHOTOマガジン『TVガイドPERSON』のコンセプトを引き継ぎ、男性声優のみを特集する季刊誌として発行されているもの。巻頭特集には、8月21日公開の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室ᦉ