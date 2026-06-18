レアル・マドリードは18日、フランス代表DFイブライマ・コナテの加入を発表した。契約期間は2030年6月30日までとなる。現在27歳のコナテはソショー、ライプツィヒを経て。2021年7月にリヴァプールへ完全移籍で加入した。リヴァプールでは、公式戦通算183試合に出場し7ゴールを記録。オランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクと強力なセンターバック（CB）コンビを構築し、クラブのDFラインを支えた。コナテは先月31日、契約