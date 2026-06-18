北中米Ｗ杯の初戦で、日本と対戦したオランダのメディア『Voetbal International』は、公式Ｘで「この大会で日本とウズベキスタンが対戦することを願おう」と発信。「そうなれば、清掃員はまったく必要なくなるからだ！」と続ける。同メディアは、「良い例は模倣を促す：ウズベキスタン人が日本の習慣を取り入れる」と見出しを打ち、次のように伝える。「ワールドカップのたびに、完璧に清掃されたスタンドやロッカールームの