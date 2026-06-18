Jリーグは18日、モンテディオ山形と同クラブの相田健太郎代表取締役社長に対し、けん責処分を下したことを発表した。今回の事案は、相田社長が今年2月24日に電話取材対応時、報道機関の担当記者に対して不適切な発言をしたもの。Jリーグはこの行為を重く受け止め、相田社長個人とクラブに対してけん責処分を科した。山形は4月21日、「不適切発言の事実が調査委員会により確認された」と報告。すでに同社長への処分「月額報酬