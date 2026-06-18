【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月20日のNHK総合『Venue101』#115は、45分の拡大版。A ぇ! group、Kvi Baba × KREVA、THE JET BOY BANGERZ、JI BLUE、≠MEの5組が生出演する。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 Aぇ! group「でこぼこライフ」 Kvi Baba「BPM feat. KREVA」 THE JET BOY BANGERZ「BLACK SHEEP」 JI BLUE「景色」 ≠ME「愛くださいませ」 ※アーティスト名五十音順 グループで初