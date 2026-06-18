梅雨の時期に入り、各地で食中毒による被害が発生しています。どういう点に注意をすればいいのか対策を聞きました。訪ねたのは広島市保健所です。担当者に話を聞きました。■広島市食品保健課調査係茺岡 利亘 課長補佐「これからの時期でいうと夏、温度が高くなってきたとき注意が必要になる。」気温が高くなってきたこの時期、 全国各地で食中毒が発生しています。名古屋市では、5月末から6月初めにかけ「コスト