18日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝160円79銭前後と、午後5時時点に比べ20銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円53銭前後と36銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース