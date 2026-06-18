ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのレイズ戦に5－4で勝利。貯金21でナ・リーグ西地区首位を独走。2位パドレスに9ゲーム差をつけている。1点リードの最終回にはアレックス・ベシア投手が登板し、申告敬遠を含む3四球を与えながらも無失点で抑えきった。ロサンゼルスのスポーツラジオ局『97.1 The Fan LA』は同日、今季のドジャースのブルペン陣を特集。信頼度をテーマ