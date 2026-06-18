高齢女性の首を絞めて死亡させた罪に問われている男に、拘禁刑9年が言い渡されました。判決によると男（57）は2025年10月、県内または周辺で覚醒剤を使用したほか、近くに住む71歳の女性を自宅に連れ込み、首を絞めて死亡させました。18日の判決で、広島地裁の國分進裁判長は「被害者の首を2分程度、強い力で 圧迫したと認められ、死亡の危険性が高く悪質」と指摘。「犯行後に心臓マッサージや人工呼吸をしているが、1