18日(木)は天気が下り坂で、この時間は雨がが強まっているところがあります。また、気温・湿度ともに高くなったところが多くなりました。最高気温は、新潟市秋葉区で32.2℃、三条市で31.7℃を観測するなど今日も所々で真夏日になりました。 一方、今日は天気が下り坂でこの時間雨の降っているところがあります。 ◆現在の雨雲の様子 今夜このあとは次第に雨の範囲が広がる見込みで、局地的にカミナリを伴って激しく降