あの伝説の名曲から23年――AIが、Zeebra発起人の次世代フィメールラッパー発掘オーディション「GOLDEN MIC」に電撃参戦！「GOLDEN MIC」に、Singer/RapperのAIがプロジェクトクルーとして参戦。本オーディションのタイトルの由来であり、日本のヒップホップ史に燦然と輝くZeebraの名曲「GOLDEN MIC (Remix) Feat. KASHI DA HANDSOME, AI, 童子-T, 般若 Produced by DJ MASTERKEY」（2003年）。この伝説的なマイクリレーの一翼を担