2026世界人工知能大会（WAIC）および人工知能グローバルガバナンス・ハイレベル会議の開催まで1カ月となった6月17日、上海で記者会見が開かれました。今年の大会は「スマートパートナー、共に未来を創出」をテーマに、7月17日から20日にかけて上海で開催されます。今大会では、ハイレベルの国際学術会議「WAIC Academic」が初めて創設されます。コンピューターサイエンス分野で最高峰の賞であるチューリング賞受賞者の姚期智氏が座