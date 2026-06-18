18日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、ミドルブロッカーの大竹壱青（30）と2026-27シーズンの選手契約を継続することを発表した。 神奈川県出身の大竹は中央大学を卒業後、2018年にパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団。5シーズン在籍した後、2023年に韓国へ渡った。2024年に東京GBへ加入すると、それまでオポジットを務