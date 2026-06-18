18日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、ブライアン・バグナス（28）との契約を更新したことをクラブ公式サイトで発表した。 バグナスはフィリピン出身のアウトサイドヒッターで、アンダーカテゴリーから男子フィリピン代表に選出。クラブキャリアでは国内のクラブに所属した後、2019年からの3シーズンは日本の大分三好ヴァイセアドラーでプレー