18日（木）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは、トライアウトの開催を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2026-27シーズンより新社会人リーグ「日本バレーボールリーグ（Vリーグ）」に参入する大同特殊鋼はチームの再構築を行う中で、トライアウトを行う。 トライアウトは大同特殊鋼星崎工場体育館で実施され、セ