万博のレガシーが建て替え予定の大学の施設の一部として継承されることになりました。 木材が格子状に組み合わさった設計の建物。関西大学が建て替え予定の学生会館の完成イメージを発表し、大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」を彷彿させるデザインが特徴となっています。 千里山キャンパスにある現在の学生会館は、部活やサークルの部室などとして利用されていますが、築50年以上が経ち建て替え