奈良市の病院の駐車場で、乗用車が駐車中の車に乗り上げる事故がありました。 【写真を見る】【車の上に車】柵をなぎ倒した乗用車が別の車に乗り上げる…77歳女性「アクセルとブレーキを踏み間違えた」奈良市の駐車場（画像あり） 18日午後2時ごろ、「（車が）柵を飛び越えてきた。車の上に車が乗っている」と目撃者から110番通報がありました。 警察によりますと、奈良県総合医療センターの駐車場内で、女性（77）