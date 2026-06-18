サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとしてJO1とINIから結成されたスペシャルユニット・JI BLUEが、23日発売のファッション雑誌『Ray』2026年8月号特別版の表紙を飾る。【画像】JI BLUEの魅力が詰め込まれたカバーボーイ企画も収録JI BLUEは、JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、川西拓実、金城碧海、INIの西洸人、田島将吾、高塚大夢（高＝はしごだか）、後藤威尊、佐野雄大、池崎理人