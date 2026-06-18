熊本県宇城市にある食肉卸などを担う会社で、中東の学生たちが日本の生産・販売の現状を学んでいます。 【写真を見る】UAE（アラブ首長国連邦）の学生がインターンで“食肉”を学ぶ日本の生産・販売の現状やハラール管理を目の当たりに 牛肉の「枝肉」が並ぶ倉庫。 杉本本店 従業員「これとこれで1頭」 ハラール肉の管理と日本流の働き方 見学しているのは、UAE（アラブ首長国連邦）の大学で物流やマ