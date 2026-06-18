万博の「EVバス」を使う予定だった自動運転バスの実証実験。別のバスに変更と発表です。 大阪府富田林市などでは深刻な運転手不足を理由に路線バス事業者が廃業していて、府は万博で使用したEVバスを用いて自動運転バスの実証実験を行う計画を進めていました。 しかし… （カメラマンリポート5月19日）「大阪・関西万博で使われたEVバスが、トラックに載せられて運ばれようとしています」 ブレーキが