俳優・舘ひろし（76）が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）の公開前夜祭に参加した。【写真】カッコイイ…観客に笑顔を振りまく舘ひろし本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャ