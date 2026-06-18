モデルの滝沢眞規子（47）が18日、自身のインスタグラムを更新し「手抜き弁当」を披露した。滝沢と言えば、夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏のために品数の豊富な豪華な手作り弁当を作ることでも知られているが、この日は「最近の手抜き弁当だよ」とつづり、おにぎりとトウモロコシだけの弁当の写真を投稿。それでも「黒米とかもち麦を適当に混ぜて、旬の枝豆入れとけば一応食物繊維とか色々栄養がとれそうだし腹持ち