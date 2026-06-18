国賓としてオランダを訪問中の天皇皇后両陛下。きのうは、陛下とオランダの国王が「水」に関する研究機関を視察されました。この「水」への関心が、長年にわたり2人を結びつけてきました。きのう開かれた晩さん会。陛下がスピーチで触れられたのは、サッカー・ワールドカップの「日本対オランダ戦」について。「ピースフルな結果にほっとしました」両陛下は、国王夫妻とともに観戦していましたが、引き分けに終わった結果にほっと