バッテリーの交換装置へ向かうゴミ収集の電気自動車＝18日午後、横浜市いすゞ自動車と横浜市は18日、バッテリー交換が可能なゴミ収集の電気自動車（EV）の実証実験を報道陣に公開した。充電に要する時間を省くことで、車の稼働時間を増やす狙いがあり、実験での交換作業は約3分で完了した。バッテリーは1台に計2個あり、一つ当たりの重さは約180キロ。装置が収集車の側面下部から使用済みのバッテリーを自動で取り外し、あらか