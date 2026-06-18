俳優の弓削智久（46）が18日、自身のインスタグラムを更新し、第3子が誕生したことを報告した。弓削は「Welcome to my family」とつづり、誕生したばかりの赤ちゃんの写真を投稿。「サポートしていただいた全ての方に感謝致します」と続けた。弓削は1メートル86の長身で、高校時代からモデルとして活躍。2002年「仮面ライダー龍騎」に由良吾郎役で出演、さらに2006年「仮面ライダーカブト」に三島正人役、2013年「仮面ライダ