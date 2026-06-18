架空の動画配信サービスに関するアンケートで、解約を思いとどまらせるために提示された画面（消費者庁提供）消費者庁は18日、ウェブサイトなどで消費者を巧みに誘導し、事業者にとって望ましい行動を選ばせる「ダークパターン」に関するアンケート結果を発表した。回答した1200人のうち、何らかのダークパターンを経験したと答えた人が4割弱に上った。アンケートはNTTデータ経営研究所に依頼し、昨年12月〜今年1月に実施した