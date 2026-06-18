羽田発、ロンドン行きの旅客機内で、乗客のスマートフォンから煙が出るトラブルがありました。警視庁などによりますと、18日午後1時前、羽田空港の国際線ターミナルで、「飛行機の客室で火災対応中」と関係者から119番通報がありました。離陸しようと滑走路に向かっていた羽田発ロンドン行きの旅客機で、乗客のカバンに入っていたスマートフォンから煙が出ましたが、すぐに客室乗務員によって消し止められたということです。旅客機