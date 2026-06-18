アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に正式に署名しました。14項目からなる覚書にはイラン寄りの内容も目立ちます。ここでワシントン支局長の涌井記者に聞きます。なぜ、こんなにイラン寄りの覚書になったのでしょうか？【写真を見る】「甘すぎる」なぜイラン寄りの覚書に？ホルムズ海峡開放のため“イランへの譲歩”以外のカード失うイランに譲歩する以外のカード失ったか原油価格の高騰につながっているホルムズ海峡の開放