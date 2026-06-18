ヘンリー王子が７月に妻のメーガン妃と子供のアーチー王子とリリベット王女を連れて、約４年ぶりに一家で英国を訪問する予定であることが分かった。英紙デーリー・メールが１７日、報じた。ヘンリー王子は、２０２７年に英バーミンガムで開催されるインヴィクタス・ゲームズの１年前カウントダウンパーティーに出席する。そのため約４年ぶりに家族を連れて英国を訪れる可能性が強くなったという。子供たちは２２年６月にエリ