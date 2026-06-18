市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす19日は晴れて、きょう18日と同じくらい暑いでしょう。。一方、20日・土曜日からはくもりや雨が続きます。気象台の週間予報です。 小野：20日・土曜日からの雨は強まる可能性があります。今後の情報にご注意ください。気温は20日からは平年並みでしょう。あす19日の予想天気図です。