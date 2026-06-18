元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が13日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【ヤクルト徹底分析】首位から交流戦で3位まで転落…ヤクルトに一体何が起こっているのか!? 今必要なことを語ります!【プロ野球ニュース】」に出演。池山隆寛監督率いるヤクルトが、交流戦を経て失速した背景について持論を述べた。池山隆寛監督○交流戦以降に見られるヤクルトの変化を高木豊氏が指摘動画公開日翌日の6