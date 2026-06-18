医療従事者を目指す高校生たちが、石川県白山市の総合病院で実際の仕事を体験し、医療や看護について理解を深めました。石川県白山市の公立松任石川中央病院で行われた医療体験。医師や看護師など将来、医療従事者を目指す19人の高校生が、実際の医療現場で行われる超音波測定や縫合などを体験しました。「あっ！見つけた、これじゃない？」「それ静脈やね。へこむもん」「うまいかも、私、みつけるの」実際の医療機器を使った初め