大型商業施設で、催涙スプレーのようなものをまいたとして逮捕された男。「腹が立つ人がいたから懲らしめるためにやった」と供述しています。 【写真を見る】｢懲らしめるためにやった｣ 商業施設で“催涙スプレー”噴射 逮捕された男の新たな供述 名古屋･西区の｢mozoワンダーシティ｣ トラブルあったか この事件は6月8日、名古屋市西区の「mozoワンダーシティ」のゲームセンター内で、客や従