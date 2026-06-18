飼い主さんの服と同化して甘える猫ちゃんの姿が、多くの人を癒やしています。話題の投稿は18万回以上表示され「どっちも気持ちよさそうですな」「これは擬態成功してる」とのコメントが寄せられていました。 【写真：うつ伏せで寝ていた飼い主→猫が『背中の上』に乗った結果…『驚きの光景』】 背中に乗っているのは…？ Xアカウント「猫の『とらまる』」に投稿されたのは、飼い主さんと同化していた猫ちゃんです。うつ伏