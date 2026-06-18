「猫が立った！」愛猫の貴重な瞬間を捉えた写真がXに投稿され、多くの反響を呼んでいます。そこには『猫が立った』だけでは終わらない、『思いがけない瞬間』が収められていました。投稿は450万表示、15万いいねを記録し「進化の歴史のよう」「AIじゃないだと？」「中に人が入っていそう」といったコメントが寄せられています。 【写真：『猫が立った』と思ったら→次の瞬間……まさかの『奇跡的な光景』】 きぃーちゃ