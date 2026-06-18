神奈川県川崎市内の運河で8年放置されていた遊覧船について、市が撤去作業を始め、ネット上で関心が高まっている。船の装飾はくすみ、船体が傾き、沈みかけているようにも見える。舳先で右手を上げる人の像やマスト上の見張り台が、在りし日の面影を伝えていた。婚活やハロウィンのイベントなども行われていたこの船が「海賊船アニバーサリークルーズ号」で、2013年から東京湾などを巡る遊覧船として使われていたという。しかし、