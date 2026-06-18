文房具の疑問を専門店で聞いてみた【みんなのハテナ】 Park KSBアプリに寄せられた疑問をもとにお伝えする「みんなのハテナ」。今回のテーマは文房具です。みなさんは、鉛筆の「H」や「B」は何が違うか分かりますか？文房具にまつわる疑問や、今人気の文房具、選ぶポイントなどを文具専門店に教えてもらいました。 伺ったのは岡山市の大型文具専門店「うさぎや」岡山店。仕事や日常生活に欠かせない文房具など