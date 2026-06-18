歌手テイラー・スウィフトが6月15日夜、米ニューヨークの伝説的スタジオ「エレクトリック・レディ・スタジオ」に約9時間こもっていたことから、新アルバム制作への憶測が広がっている。同スタジオは1970年にジミ・ヘンドリックスが作り、その後はスティーヴィー・ワンダー、デヴィッド・ボウイらも使用したとされている。 【写真】デニムにピンクの半袖リブニットラフないでたちでスタジ