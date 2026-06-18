山下リオ 山下リオが、映画『遺愛』（酒井善三監督、19日公開）で主演を務める。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』や映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』、異例のロングランヒットを記録した『雪子 a.k.a.』など多彩な活躍を見せる山下が本作で挑むのは、母の介護に疲弊し、次第に狂気へと落ちていく主人公・佳奈。撮影中に自宅でポルターガイストや「獣の唸り声」を体験し取り憑かれた感覚もあったというが「この作品に対し