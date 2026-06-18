あなぶきアリーナ香川で実施されたプロジェクションマッピング 2025年3月 香川県立アリーナで行ったプロジェクションマッピングに関する文書を「非公開」とした県の決定を取り消すよう、学識経験者で構成する情報公開審査会が答申したことが分かりました。 情報公開請求は、2025年3月、あなぶきアリーナ香川で行ったプロジェクションマッピングをめぐるものです。夜型観光を推進しようと、県などで作