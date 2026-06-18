Hearts2Hearts『沼にハマってきいてみた』場面カット ８人組ガールズグループ「Hearts2Hearts」が、Ｅテレで６月27日夜８時から放送の『沼にハマってきいてみた』に出演。さまざまなキャリアを持つメンバーの素顔から、メンバーがリスペクトしてやまない事務所の先輩、少女時代の代表曲『Gee』のカバーを実演する。パフォーマンスコーナーでは、『RUDE!」のJapanese Ver.をスタジオライブでお届けする。10代のみな