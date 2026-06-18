高知の風土が育んだ食材の魅力を紹介する土佐のfood記です。今回は、四万十のアユです。地元の人たちを魅了する、川の恵みが生むおいしさをご紹介します。■揚田葵衣アナウンサー「四万十川の支流・目黒川。今日も釣り人の姿が。アユファンにとっては待ちに待った季節」「釣れましたー？良い笑顔」■アユ漁師・川原康司さん「なんとか短い時間でしたけど釣れました。まあまあ良い型です。これは良く引きますね」■揚田