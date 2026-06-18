【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・後藤亮太、カメラ・山崎賢人】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦、１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニジア戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）を欠場することが１７日、決定的となった。休養日明けのこの日の練習を欠席し、宿舎で治療とリハビリに専念。日本代表