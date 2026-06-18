歌手の平原綾香の投稿が共感を呼んでいる。平原は１８日に自身のインスタグラムを更新し、「こういうお菓子って絶対こうして食べなきゃいけない決まりがあると思って生きてきたんですが平原家だけですかね？」とつづり、口の横幅いっぱいにジャストフィットさせて、全力でお菓子を頬張ろうとしている一枚をアップした。この投稿には「お煎餅でやりましたね〜」「俺もそうやって食うよ」「我が家では縦でした」「幼き時