６月２１日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）で初陣を迎える素質馬のラガリーガ（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は、将来性を感じさせる好素材だ。母ラサルダンは仏、米の重賞勝ち馬で、芝の中距離路線での活躍が期待される。美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、格上の古馬を追走する形から６ハロン８３秒４―１１秒２を馬なりでマーク。半馬身先着と伸び脚が光った。手塚久調教師は「追い切りをしていって