バンダイナムコフィルムワークスは18日、『ガンダム』シリーズなどを手掛けるSUNRISE Studios（サンライズ）と『魔法少女まどか☆マギカ』や〈物語〉シリーズなどで知られるシャフトが、制作で初めて協力する新作アニメーションプロジェクトを発表した。「サンライズ×シャフト」制作の初タッグとなり、開設された公式Xでは情報解禁に向けたカウントダウンが始動した。【画像】不気味な絵…サンライズとシャフト制作の新作アニメ