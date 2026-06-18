遥かな古代に想いを馳せたとき、夢に現れた存在――それは呪いによって導かれた“運命”だったタイBLドラマ『The Cursed Love／失われた都で見つけた愛』（全8話）が18日、U-NEXTにて全話独占先行レンタル配信を開始した。あわせて、主人公クンカオとシワットの関係の深まりを予感させる新たな場面写真4枚と、第1話のハイライト動画が公開された。【写真】激しいキス！タイ発ファンタジーBL『The Cursed Love』場面写真本作は