兵庫県伊丹市で9月に開催される無料音楽フェスティバル『ITAMI GREENJAM’26』の第1弾出演アーティストが17日、発表された。【画像】『ITAMI GREENJAM’26』第1弾出演アーティストで発表された4組『ITAMI GREENJAM』は、2014年から開催され、地方で開催される入場無料のローカルフェスとしては関西最大級の規模。市民主体の地方フェスの先駆けとして注目を集め、今年で13年目の開催となる。今回解禁となったのは、サニーデイ